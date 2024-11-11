3.42 RUB
3.38 USD
3.57 EUR
ОбществоПолитикаПрезидентЭкономикаРегионыЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Следователи установили обстоятельства убийства женщины в Пинске, произошедшего 16 лет назад
Президент
Все
Лукашенко поздравил новоизбранного лидера Ганы с победой на выборах
Лукашенко о Сирии: Я уверен, что оппозиционные силы не будут рвать отношения с нами и с Россией
Президент Беларуси рассказал, где в стране будет размещен комплекс "Орешник"
Лукашенко о ядерном оружии на территории Беларуси: Есть, и не один десяток боеголовок
Политика
Все
Общество
Все
Наемники ответят по всей строгости закона. Следственный комитет Беларуси возбудил ряд уголовных дел
В Минске атмосферу волшебства создадут не только яркие огни, но и праздничная программа
Им доверяют будущее. Форум молодых аналитиков принял Детский технопарк
Дворец Независимости в Минске распахнул двери для будущих педагогов
В мире
Все
Массовое ДТП в Турции с участием около 30 транспортных средств - есть погибший
Главой сирийского правительства переходного периода стал Мухаммед аль-Башир
СМИ: временно исполняющим обязанности Лулы да Силвы назначен вице-президент Бразилии
Представителя Кремля спросили, какую роль РФ сыграла в перемещении Асада в Москву
Регионы
Все
Происшествия
Все
Подпольную лабораторию по производству сильнодействующих веществ пресекли таможенники Беларуси и РФ
Следователи установили обстоятельства убийства женщины в Пинске, произошедшего 16 лет назад
На Филиппинах из-за извержения вулкана массово эвакуируют население
В Светлогорске сожитель в приступе ревности разнес квартиру избранницы