Сломанные пальцы и инъекции обезболивающих. Суд Могилева вынес приговор страховым мошенникам

Специально наносили себе увечья и заработали почти полмиллиона рублей. Суд Могилева огласил приговор по делу со страховым мошенничеством.

Обвинение было предъявлено семерым фигурантам, в том числе одной женщине. Четверо из них ожидали суда под стражей. Схема действовала практически 2,5 года, пока в дело не вмешался ОМОН.

Алеся Рыженкова, помощник прокурора г. Могилева:

"Суд Ленинского района города Могилева признал обвиняемых виновными по всем составам преступления. Основным фигурантам по делу - четырем обвиняемым - назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 4 до 10 лет со штрафом. Трем обвиняемым назначено наказание в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа сроком от 2 лет до 4 лет".

Руководил группой 36-летний Андрей Бутраменко. Состав участников - родственники и знакомые от 28 до 50 лет. Согласно материалам дела, обвиняемые с сентября 2021 года по февраль 2024 года заключали договоры страхования от несчастных случаев. И эти несчастные случаи были: сломанные пальцы, бытовые травмы. Смягчить боль от увечий помогали инъекции обезболивающих.