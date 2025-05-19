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Сломанные пальцы и инъекции обезболивающих. Суд Могилева вынес приговор страховым мошенникам
Специально наносили себе увечья и заработали почти полмиллиона рублей. Суд Могилева огласил приговор по делу со страховым мошенничеством.
Обвинение было предъявлено семерым фигурантам, в том числе одной женщине. Четверо из них ожидали суда под стражей. Схема действовала практически 2,5 года, пока в дело не вмешался ОМОН.
Алеся Рыженкова, помощник прокурора г. Могилева:
"Суд Ленинского района города Могилева признал обвиняемых виновными по всем составам преступления. Основным фигурантам по делу - четырем обвиняемым - назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 4 до 10 лет со штрафом. Трем обвиняемым назначено наказание в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа сроком от 2 лет до 4 лет".
Руководил группой 36-летний Андрей Бутраменко. Состав участников - родственники и знакомые от 28 до 50 лет. Согласно материалам дела, обвиняемые с сентября 2021 года по февраль 2024 года заключали договоры страхования от несчастных случаев. И эти несчастные случаи были: сломанные пальцы, бытовые травмы. Смягчить боль от увечий помогали инъекции обезболивающих.
За каждую травму аферисты получали от страховой компании от 50 до 80 тыс. рублей. Таким образом они заработали почти полмиллиона.