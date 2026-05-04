Словакия не будет участвовать в кредитах для Киева

Братислава больше не будет помогать Брюсселю спонсировать киевский режим. Премьер-министр Словакии заявил о том, что страна официально дистанцировалась от общеевропейских инициатив по кредитованию Украины.

В своем видеообращении Фицо напомнил, что отказался поддержать выделение Евросоюзом 90 млрд евро Киеву. Он также отметил, что транзит нефти и газа через Украину в Центральную Европу относится к национальным интересам Словакии. К этой теме, по его словам, следует возвращаться при каждой встрече с украинским руководством.