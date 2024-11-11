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Смертельная авария в Гомеле: алкоголь стал причиной гибели на дороге

В Гомеле по вине пьяного водителя погиб человек. Сегодня рано утром 33-летний водитель Volkswagen двигался по улице Хмельницкого, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в осветительную мачту.

32-летняя женщина-пассажир погибла на месте. Предварительно установлено, что виновник ДТП был в состоянии алкогольного опьянения.

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