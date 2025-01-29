Смертельное ДТП: две фуры и легковушка столкнулись на МКАД

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома

29 января на МКАД произошло смертельное ДТП с участием двух большегрузов и легкового автомобиля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию УГАИ ГУВД Мингорисполкома и МЧС.

Около 9:50 на 10-м км внешнего кольца МКАД столкнулись седельные тягачи Renault, DAF и легковой автомобиль Renault.

По прибытии на место ДТП подразделений МЧС выяснилось, что в кабине грузового автомобиля зажат водитель. Мужчина находился в бессознательном состоянии. Работники МЧС при помощи аварийно-спасательного инструмента деблокировали его. Мужчину передали бригаде скорой медицинской помощи для проведения реанимационных мероприятий. В 11:04 медиками была констатирована смерть 55-летнего водителя фуры.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.