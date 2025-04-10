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СМИ: в Германии во время учений НАТО погиб военнослужащий из Нидерландов
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СМИ: в Германии во время учений НАТО погиб военнослужащий из Нидерландовnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6feddfd8-680d-48c4-ad8a-160b018dee37/conversions/23594c51-84c5-44b4-9c88-d9ab060e7a49-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6feddfd8-680d-48c4-ad8a-160b018dee37/conversions/23594c51-84c5-44b4-9c88-d9ab060e7a49-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6feddfd8-680d-48c4-ad8a-160b018dee37/conversions/23594c51-84c5-44b4-9c88-d9ab060e7a49-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6feddfd8-680d-48c4-ad8a-160b018dee37/conversions/23594c51-84c5-44b4-9c88-d9ab060e7a49-xl-___webp_1920.webp 1920w
Нидерландский военнослужащий погиб в ночь на 10 апреля во время учений НАТО Bastion Lion в Германии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.
Инцидент произошел во время маневров в регионе Альтмарк на севере федеральной земли Саксония-Анхальт. По информации агентства, 21-летний военный умер в результате несчастного случая. Подробности не приводятся.
Немецкие правоохранительные органы проводят расследование вместе с военной полицией Германии и нидерландской жандармерией.
Учения, в которых принимают участие примерно 3,5 тыс. военных из Германии и Нидерландов, временно приостановлены. Во время маневров отрабатываются возможности по обороне восточного фланга НАТО.