СМИ: в Германии во время учений НАТО погиб военнослужащий из Нидерландов

Нидерландский военнослужащий погиб в ночь на 10 апреля во время учений НАТО Bastion Lion в Германии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

Инцидент произошел во время маневров в регионе Альтмарк на севере федеральной земли Саксония-Анхальт. По информации агентства, 21-летний военный умер в результате несчастного случая. Подробности не приводятся.

Немецкие правоохранительные органы проводят расследование вместе с военной полицией Германии и нидерландской жандармерией.