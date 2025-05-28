Сотрудник бетонного завода в Гомеле погиб от получения многочисленных травм

В Гомеле на заводе по производству бетонных изделий и цементного раствора 27 мая около 16:30 погиб 61-летний водитель цементовоза из-за получения смертельных травм. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на Следственный комитет.

Предварительно установлено, что при разгрузке автомобиля произошел разрыв шва цистерны. "Под давлением цемент выбросило из резервуара на работника, которого отбросило на металлические конструкции возле стены. От многочисленных травм мужчина скончался на месте происшествия", - рассказали в СК.

Следственно-оперативная группа работала на месте происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза. На заводе изъята документация по охране труда и кадровые документы.