Сотрудник минского ЖКХ осужден на 7 лет за получение взятки

7 лет усиленного режима получил 39-летний сотрудник ЖКХ за быструю приемку домов после капитального ремонта. Это напрямую влияло на скорость последующего перечисления денежных средств подрядчику.

Такая подпись была не бесплатной - в качестве "благодарности" фигурант получал подарки: деньги, а также сантехническое и отопительное оборудование, которое он установил у себя на даче.

Общая сумма незаконного дохода составила более 130 тыс. рублей. Часть средств оперативники изъяли в ходе обыска.

