Сотрудник минского ЖКХ осужден на 7 лет за получение взятки
7 лет усиленного режима получил 39-летний сотрудник ЖКХ за быструю приемку домов после капитального ремонта. Это напрямую влияло на скорость последующего перечисления денежных средств подрядчику.
Такая подпись была не бесплатной - в качестве "благодарности" фигурант получал подарки: деньги, а также сантехническое и отопительное оборудование, которое он установил у себя на даче.
Общая сумма незаконного дохода составила более 130 тыс. рублей. Часть средств оперативники изъяли в ходе обыска.
Инна Матуйзо, официальный представитель УСК по Минску:
"Осознавая противоправность своих действий, мужчина предпринимал меры конспирации. Деньги передавались через аптечку, спрятанную в автомобиле, либо через тайник, оборудованный в туалете по месту его работы. На допросе он признал вину и рассказал, что за получение незаконных вознаграждений активно лоббировал интересы коммерческих структур. Таким образом, общая сумма дохода, полученного преступным путем, составила более 130 тыс. рублей. На имущество обвиняемого наложен арест в общей сумме более 250 тыс. рублей".