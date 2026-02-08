Сотрудники МЧС спасли мужчину на пожаре в Пинском районе

В морозную погоду растет число пожаров. Так, накануне загорелся дом в деревне Пинского района. На момент прибытия подразделений МЧС к месту вызова наблюдалось открытое горение здания.



В ходе разведки внутри жилья спасатели обнаружили мужа хозяйки, вынесли его на улицу и передали медикам. Пожар ликвидирован. На месте происшествия работало 6 единиц техники МЧС. Причина случившегося устанавливается.