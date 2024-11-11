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Спасатели ликвидируют пожар на Партизанском проспекте в Минске
Подразделения МЧС ликвидируют пожар на Партизанском проспекте в Минске, сообщили БЕЛТА в МЧС.
По информации ведомства, горят деревянные поддоны на площади 70 кв.м.-
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