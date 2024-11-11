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Спасатели ликвидируют пожар на Партизанском проспекте в Минске

Спасатели ликвидируют пожар на Партизанском проспекте в Минске

Подразделения МЧС ликвидируют пожар на Партизанском проспекте в Минске, сообщили БЕЛТА в МЧС.

По информации ведомства, горят деревянные поддоны на площади 70 кв.м.-

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