3.78 BYN
3.00 BYN
3.42 BYN
Спасатели обнаружили утонувшего мужчину в реке Птичь в Глуске
Спасатели обнаружили утонувшего мужчину в реке Птичь в Глуске. Его поиски велись с вечера 7 июня. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Могилевское областное управление МЧС.
В службу МЧС о произошедшем сообщили очевидцы. Отдыхающая на берегу реки компания молодых людей увидела, как мужчина, предположительно находящийся в состоянии алкогольного опьянения, немного проплыв, скрылся с поверхности. Самостоятельные поиски не дали результатов и очевидцы обратились к спасателям.
Утонувший 27-летний местный житель был обнаружен водолазами МЧС 9 июня в 15.30. Спасатели уточнили, что погибший купался в необорудованном месте.
Работники МЧС предупреждают: важно соблюдать меры предосторожности при отдыхе у водоемов. Необходимо избегать купания в состоянии алкогольного опьянения, так как спиртное снижает реакцию и ухудшает координацию движений, увеличивая тем самым риск несчастных случаев на воде. Также стоит купаться только в специально оборудованных для этого местах.
"Всегда контролируйте детей, находящихся у воды. Объясните им правила безопасности и необходимость избегать игры на краю воды без присмотра взрослых, - уточнили спасатели. - Продолжительность купания зависит от температуры воздуха и воды, силы ветра. Ни в коем случае нельзя заходить в воду во время грозы. Не заплывайте на глубину на матрасах и кругах, если не умеете плавать, так как они могут сдуться в самый неподходящий момент".