Спасатели обнаружили утонувшего мужчину в реке Птичь в Глуске. Его поиски велись с вечера 7 июня. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Могилевское областное управление МЧС.

В службу МЧС о произошедшем сообщили очевидцы. Отдыхающая на берегу реки компания молодых людей увидела, как мужчина, предположительно находящийся в состоянии алкогольного опьянения, немного проплыв, скрылся с поверхности. Самостоятельные поиски не дали результатов и очевидцы обратились к спасателям.

Утонувший 27-летний местный житель был обнаружен водолазами МЧС 9 июня в 15.30. Спасатели уточнили, что погибший купался в необорудованном месте.

Работники МЧС предупреждают: важно соблюдать меры предосторожности при отдыхе у водоемов. Необходимо избегать купания в состоянии алкогольного опьянения, так как спиртное снижает реакцию и ухудшает координацию движений, увеличивая тем самым риск несчастных случаев на воде. Также стоит купаться только в специально оборудованных для этого местах.