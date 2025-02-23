Спецкомиссия выяснит причины сбоя на подстанции в Кобрине - гендиректор Брестэнерго

Специальная комиссия выяснит причины отключения на электрической подстанции "Кобрин-Западная". Об этом сообщил генеральный директор РУП "Брестэнерго" Николай Водич, сообщает БЕЛТА.

На подстанции "Кобрин-Западная" 24 февраля в 4:00 произошел технологический сбой в работе оборудования. Отключения коснулись ряда трансформаторных подстанций, высоковольтных линий 10 кВ. Обесточенной оказалась часть города, было нарушено также теплоснабжение.

"Оперативно были вызваны бригады сюда как Кобринского, так и Брестского РЭС. Перевезли мы необходимое количество дизель-генераторов. К 9 утра восстановили теплоснабжение в городе. В 11:48 восстановили полностью электроснабжение в Кобрине", - рассказал Николай Водич. Он добавил, что причины отключения на подстанции выяснит при расследовании специальная комиссия.

Ситуация в Кобрине находится на контроле председателя Брестского облисполкома Петра Пархомчика.

На помощь кобринским энергетикам приехали коллеги из Бреста, Жабинки, Малориты и Каменца. Были направлены пять генераторных электроустановок с техническим персоналом, обеспечивающим их эффективную работу. 2 бригады устраняли неисправности непосредственно на подстанции, еще 6 бригад обеспечивали работу на линиях. Диспетчеры Кобринского РЭС координировали работу более 40 человек, задействованных в восстановительных работах.