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Спецкомиссия выяснит причины сбоя на подстанции в Кобрине - гендиректор Брестэнерго
Специальная комиссия выяснит причины отключения на электрической подстанции "Кобрин-Западная". Об этом сообщил генеральный директор РУП "Брестэнерго" Николай Водич, сообщает БЕЛТА.
На подстанции "Кобрин-Западная" 24 февраля в 4:00 произошел технологический сбой в работе оборудования. Отключения коснулись ряда трансформаторных подстанций, высоковольтных линий 10 кВ. Обесточенной оказалась часть города, было нарушено также теплоснабжение.
"Оперативно были вызваны бригады сюда как Кобринского, так и Брестского РЭС. Перевезли мы необходимое количество дизель-генераторов. К 9 утра восстановили теплоснабжение в городе. В 11:48 восстановили полностью электроснабжение в Кобрине", - рассказал Николай Водич. Он добавил, что причины отключения на подстанции выяснит при расследовании специальная комиссия.
Ситуация в Кобрине находится на контроле председателя Брестского облисполкома Петра Пархомчика.
На помощь кобринским энергетикам приехали коллеги из Бреста, Жабинки, Малориты и Каменца. Были направлены пять генераторных электроустановок с техническим персоналом, обеспечивающим их эффективную работу. 2 бригады устраняли неисправности непосредственно на подстанции, еще 6 бригад обеспечивали работу на линиях. Диспетчеры Кобринского РЭС координировали работу более 40 человек, задействованных в восстановительных работах.
Благодаря подключению дизельных генераторов все социальные объекты, где временно отсутствовало энергоснабжение, были обеспечены светом и теплом в необходимом объеме.