Сразу три авто угодили в ДТП по вине пьяного водителя - обзор ДТП

Минск

Не пропустил пешехода и устроил аварию, пострадавшая в больнице. ДТП произошло утром 17 марта на столичной улице Кедышко. По информации ГАИ, водитель Geely не предоставил преимущество и сбил 28-летнюю девушку. Та переходила дорогу по зебре. Пешехода госпитализировали.

Девушка пострадала под колесами авто в Минске. Инцидент произошел на минувших выходных. По предварительной информации, водитель автомобиля Saab ехал по переулку Рабочему. Вблизи дома № 5 он сбил девушку. Пешеход пересекала проезжую часть по нерегулируемому переходу. После осмотра медиками девушка от госпитализации отказалась. Тем не менее, водителю придется объяснять в ГАИ.

Сразу 3 авто угодили в ДТП по вине пьяного водителя. Инцидент произошел в Минске при выезде с улицы Ташкентской на внутреннее кольцо МКАД. Как сообщают в ГАИ, 74-летний водитель Renault вылетел за пределы дороги и въехал в дорожный знак. После этого он столкнулся с автомобилем Nissan. От удара Nissan отбросило на соседнюю полосу, где он зацепил BMW. После ДТП двух людей доставили в больницу для обследования. Установлено, что виновник был пьян - 1.9 промилле.

ДТП в столице. Водитель Nissan не пропустил автомобиль Geely, после удара последний отбросило на Volkswagen. Китайский автомобиль перевернулся. В аварии никто не пострадал, лишь авто потребуется ремонт.

Шумилино