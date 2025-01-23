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Срочная эвакуация! Лос-Анджелес накрывает новая волна пожаров

Калифорния снова горит. Новый мощный лесной пожар произошел в округе Лос-Анджелес. За 5 часов огнем была охвачена площадь в 32 кв. км.

Местные власти отдали распоряжение о срочной обязательной эвакуации более чем 50 тыс. человек. Огонь угрожает густонаселенным районам. Распространению пламени способствует сильный ветер.

Калифорния охвачена пожарами уже на протяжении трех недель. Огонь уничтожил свыше 12 тыс. строений, в том числе недвижимость многих знаменитостей.

По последним данным, погибли 25 человек. Экономический ущерб от пожаров превышает 250 млрд долларов.

Лос-АнджелеспожарыСША