Ссора с супругой 61-летнему мужчине из Костюковичского района стоила 9 тыс. рублей

Семейная ссора сподвигла жителя Костюковичского района сесть пьяным за руль - последствия оказались куда серьезнее, чем он мог предположить. По пути водителя остановили инспекторы ГАИ.

Результат освидетельствования показал более 1,5 промилле алкоголя. Так, ссора с супругой 61-летнему мужчине дорого стоила - за нетрезвую езду ему придется выплатить 9 тыс. рублей штрафа. Кроме того, его лишили водительских прав на ближайшие 5 лет.