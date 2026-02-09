Студент сначала отдал мошенникам свои деньги, а после выкопал из снега чужие

20-летний минчанин сначала отдал мошенникам свои деньги, а после выкопал из снега чужие. Студент, который стал жертвой и курьером телефонных мошенников, обратился в милицию. Свои накопления он потерял, но смог спасти чужие, а также избежал уголовной ответственности. Молодого человека обманули по схеме "Энергосбыта". Он назвал четырехзначный код из смс, а потом поверил, что мошенники открыли на его имя преступный счет в банке.

"Студент согласился задекларировать свои накопления и передал 7 тысяч долларов первокурснице столичного вуза, которую считал курьером Национального банка. 18-летнюю девушку обманули по той же схеме и заставили забрать 5 тысяч долларов у еще одного минчанина, 87-летнего пенсионера. Всю сумму она на такси отвезла следующему курьеру, думая, что зарабатывает себе хорошую характеристику от КГБ. В это же время обманутый студент получил еще один звонок от незнакомца, который потребовал выполнить еще несколько заданий. Минчанин поехал в условленное место и забрал из закладки в снегу 8 тысяч евро, а затем на вокзале еще 8 тысяч долларов. Данные деньги принадлежали 70-летнему минчанину и 21-летней жительнице Гродно, которые также поверили мошенникам и верили в декларирование денег. По указанию кураторов студент должен был передать наличные следующему курьеру, но заподозрил обман и обратился в милицию, где его подозрения подтвердили. Деньги изъяты и будут возвращены потерпевшим. Возбуждены уголовные дела за мошенничество".