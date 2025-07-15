Судебные эксперты установили, является ли шашка холодным оружием. С таким вопросом в ГКСЭ обратился житель Гомеля. Какое-то время назад он приобрел клинок в России, чтобы в последующем использовать его в творческих проектах.

В результате проведенных исследований судебными экспертами установлено сходство объекта по конструктивным особенностям клинка, рукояти с казачьими шашками. Однако образец гомельчанина все-таки не является клинковым холодным оружием, а относится к категории конструктивно сходных с таким оружием. Соответственно, не подлежит регистрации и не имеет каких-либо ограничений в использовании.