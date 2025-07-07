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Тайфун "Данас" обрушился на Тайвань - пострадавших не менее 500
Автор:Редакция news.by
Тайфун "Данас" обрушился на Тайвань. Центр по чрезвычайным ситуациям острова сообщил об эвакуации почти 3 тыс. человек, не менее 500 пострадали.
Стихия принесла с собой ливни и ветер, порывы которого достигали 50 метров в секунду. Более 85 тыс. домохозяйств столкнулись с перебоями в энергоснабжении. Подачу электричества сейчас восстанавливают. Пока в прибрежных районах закрыты все офисы и школы.
Тайфун движется к прибрежным провинциям Чжэцзян и Фуцзянь на востоке КНР. Там объявлен желтый уровень реагирования.