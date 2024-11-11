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Трафаретчику наркомаркета из Могилева грозит 20 лет лишения свободы
Подработка оказалась криминальной, а работнику грозит серьезный срок. В Могилеве трафаретчик наркомаркета попался в руки милиции. Установлено, что 35-летний ранее судимый житель областного центра по заданию куратора интернет-наркомаркета рекламировал его продукцию - наносил надписи красками на стенах зданий в городе и районе.
Дмитрий Провалинский, начальник ОНиПТЛ Октябрьского РОВД Могилева:
"Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. Напоминаем, что реклама наркомаркетов путем нанесения надписей на здания и сооружения относится к распространению запрещенных веществ в составе организованной группы и является уголовно наказуемой. Ответственность за данные действия наступает с 14 лет".
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