Трафаретчику наркомаркета из Могилева грозит 20 лет лишения свободы

Подработка оказалась криминальной, а работнику грозит серьезный срок. В Могилеве трафаретчик наркомаркета попался в руки милиции. Установлено, что 35-летний ранее судимый житель областного центра по заданию куратора интернет-наркомаркета рекламировал его продукцию - наносил надписи красками на стенах зданий в городе и районе.

"Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. Напоминаем, что реклама наркомаркетов путем нанесения надписей на здания и сооружения относится к распространению запрещенных веществ в составе организованной группы и является уголовно наказуемой. Ответственность за данные действия наступает с 14 лет".