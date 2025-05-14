Три человека погибли в лобовом столкновении автомобилей в Чаусском районе

В Чаусском районе произошло лобовое столкновение двух автомобилей. В ДТП погибли три человека, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет.

По информации пресс-службы МВД, авария произошла сегодня около 9.50 в Чаусском районе на автодороге Р122 Могилев - Чериков - Костюковичи вблизи деревни Горбовичи. Водитель автомобиля Lada, 62-летний мужчина, по предварительной информации, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с минивэном GAZ.

Два пассажира и водитель Lada погибли, водитель GAZ и еще один пассажир легкового автомобиля госпитализированы.

Сотрудники ГАИ, МЧС, следственно-оперативная группа устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По информации Минздрава, один пострадавший доставлен в Могилевскую больницу скорой медицинской помощи с тяжелой сочетанной травмой, второй - в Чаусскую ЦРБ. Пациентам проводятся необходимые диагностические и лечебные мероприятия.