Трое граждан Беларуси попали в ДТП в Ленинградской области, один погиб. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на посольство Беларуси в России.

"28 декабря на 220-м км автодороги Кириши - Лодейное поле - Тихвин - Будогощь в Ленинградской области автомобиль "ситроен", в котором находились три гражданина Беларуси, совершил съезд в левый кювет с последующим наездом на препятствие. В результате ДТП водитель автомобиля погиб, двое пассажиров были госпитализированы с различными травмами в Киришскую центральную межрайонную больницу", - рассказали в посольстве.