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Трое граждан Беларуси попали в ДТП в Ленинградской области, один погиб

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Трое граждан Беларуси попали в ДТП в Ленинградской области, один погиб. Об этом сообщает  БЕЛТА со ссылкой на  посольство Беларуси в России.

"28 декабря на 220-м км автодороги Кириши - Лодейное поле - Тихвин - Будогощь в Ленинградской области автомобиль "ситроен", в котором находились три гражданина Беларуси, совершил съезд в левый кювет с последующим наездом на препятствие. В результате ДТП водитель автомобиля погиб, двое пассажиров были госпитализированы с различными травмами в Киришскую центральную межрайонную больницу", - рассказали в посольстве.

Дипломаты Генерального консульства Беларуси в Санкт-Петербурге находятся в постоянном контакте с врачами и местными властями, готовы оказать необходимую помощь пострадавшим.

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