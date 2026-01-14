Турагент обманула минчан на 250 тыс. рублей

Следователи устанавливают потерпевших от действий 51-летней жительницы столицы. По информации СК, женщина зарегистрировала фирму и стала предлагать услуги по организации путешествий.

Внешне все выглядело законно: заключались договоры и формировались заявки у туроператоров. Клиенты добросовестно перечисляли предоплату, а в некоторых случаях и полную стоимость тура на расчетный счет организации. Эти средства должны были направляться для бронирования услуг, однако в действительности использовались совершенно иначе.

Как выяснилось, предпринимательница переводила туроператору около 20 % от полной стоимости поездки. Из-за непогашенного остатка бронирование аннулировалось, а внесенная сумма возвращалась. Вместо полного расчета с партнерами или возврата денег клиентам, владелица агентства тратила их на аренду офисных помещений, выплату зарплаты сотрудникам, коммунальные платежи и другие расходы.

Инна Матуйзо, официальный представитель УСК Беларуси по г. Минску:

"Вскоре некоторые граждане стали получать уведомления об отмене поездки из-за якобы неправильного распределения финансов. При этом бизнес-леди предлагала внести им полную стоимость тура, обещая вернуть деньги после путешествия. Отказавшись от сомнительного условия, пострадавшие обратились в правоохранительные органы. Следователи выяснили, что за два года женщина обманным путем завладела денежными средствами 29 жителей столицы на общую сумму более 250 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь".

