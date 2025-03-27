Туристический батискаф с россиянами затонул в Египте

Трагедия в Египте. У побережья Хургады затонул туристический батискаф. Погибли как минимум 6 человек, 9 - в критическом состоянии. Известно, что на борту подлодки находились 45 россиян, в том числе дети. Большинство из них спасено. Причиной ЧП, возможно, стала ошибка одного из членов экипажа и столкновение с рифом. После началась разгерметизация. Сообщается, что батискаф пошел ко дну всего в километре от берега. Под водой проходила регулярная экскурсия.