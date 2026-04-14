Тяга к сладкому: по следу на обертке конфеты правоохранители нашли подозреваемого в краже

К правоохранителям в Смолевичах поступило сообщение о краже из дачного дома в агрогородке Юрьево. Как выяснили сотрудники милиции, злоумышленник разбил стекло и проник в дом, забрал с собой продукты питания и алкоголь.

В ходе осмотра жилища внимание эксперта привлек комод, который стоял в одной из комнат. На полке он обнаружил пакет с конфетами, а рядом с ним - пустую обертку. При ее обработке был изъят след пальца руки. Экспертиза показала, что отпечаток оставил местный житель; правоохранители его задержали и изъяли часть чужого имущества. Возбуждено уголовное дело.