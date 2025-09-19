У берегов Камчатки зафиксировали новый мощный афтершок

После очередного сильного землетрясения у берегов Камчатского полуострова зафиксирован афтершок магнитудой 5, сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал камчатского филиала Геофизической службы РАН.

Эпицентр толчка находился восточнее Петропавловска-Камчатского - в 102 км на глубине 49,1 км. Магнитуда землетрясения составила 5.

Утром 19 сентября у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение, магнитуда которого, по данным ГУ МЧС, составила 7,8. Подземные толчки силой до 7 баллов ощутили в Петропавловске-Камчатском и Вилючинском городских округах, в отдельных населенных пунктах Елизовского округа - до 6 баллов, Усть-Камчатского округа - до 4 баллов.