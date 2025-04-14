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У берегов ОАЭ потерпел аварию нефтяной танкер
У берегов Объединенных Арабских Эмиратов потерпел аварию нефтяной танкер. Судно не затонуло и даже продолжило свой путь, но значительное количество нефти попало в воду.
Для курортов, расположенных в окрестностях города Фуджейра, это имело самые печальные последствия: берег здесь покрыт черной маслянистой пленкой, покидать гостиницы отдыхающим не позволяет резкий химический запах.
Власти пытаются по возможности скорее ликвидировать последствия экологического бедствия, но пока справиться с разливом нефти не удается.