У берегов ОАЭ потерпел аварию нефтяной танкер

У берегов Объединенных Арабских Эмиратов потерпел аварию нефтяной танкер. Судно не затонуло и даже продолжило свой путь, но значительное количество нефти попало в воду.

Для курортов, расположенных в окрестностях города Фуджейра, это имело самые печальные последствия: берег здесь покрыт черной маслянистой пленкой, покидать гостиницы отдыхающим не позволяет резкий химический запах.

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