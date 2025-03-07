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У берегов Йемена в результате кораблекрушения 2 мигранта погибли, 186 пропали без вести

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Минимум 2 мигранта погибли и 186 пропали без вести в результате кораблекрушения четырех лодок у берегов Йемена и Джибути. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на агентство "Ассошиэйтед Пресс" и Международную организацию по миграции (МОМ).

"Четыре лодки с мигрантами опрокинулись в водах у Йемена и Джибути, в результате чего два человека погибли и 186 пропали без вести", - говорится в сообщении агентства.

Ранее в МОМ заявили, число мигрантов, погибших на миграционных маршрутах между странами Африканского Рога и Йеменом в 2024 году, было самым высоким за всю историю наблюдений.

мигрантыЙемен