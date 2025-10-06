У минчанки похитили БМВ под предлогом продажи авто

У жительницы Минска похитили БМВ под предлогом ее продажи. Все началось с обычного объявления о продаже авто на популярной интернет-площадке. Вскоре появился потенциальный покупатель.

Под предлогом поиска автомобиля для своей 17-летней сестры из Пинска некий Артем заинтересовался машиной, но цена, по его словам, была завышенной. Позже парень предложил женщине самому заняться продажей ее автомобиля. Женщина решилась довериться.