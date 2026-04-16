Убил жену, ранил пасынка, изнасиловал падчерицу: в Беларуси завершено расследование громкого дела

Убил беременную жену, покушался на убийство пасынка, изнасиловал и взял в заложники падчерицу. Генеральная прокуратура завершила расследование и направила уголовное дело в суд.

Эта история началась в Добруше еще в сентябре 2023 года. С этого момента мужчина начал издеваться над своей падчерицей за то, что та якобы сидела в телефоне. Очередной конфликт в семье случился 9 октября 2025 года. Во время скандала семейный тиран убил свою беременную жену, ударив ее два раза ножом.