Убийственная скорость: в СК Беларуси рассказали подробности жуткой аварии под Кобрином

Следователи поделились результатами расследования жуткой аварии под Кобрином, где мотоциклист сбил 13-летнего пешехода. Оба погибли сразу же.



В СК также поделились видео с места ДТП.

Трагедия случилась на так называемой олимпийской трассе М1 вечером 19 июля.



Согласно материалам дела, 8-классник из Бреста шел по зебре, когда в него на бешеной скорости влетел мотоцикл Honda. 28-летний житель Березовского района ехал на двухколесном транспорте по правой полосе для разгона, опережая машины.

После столкновения тела мотоциклиста и пешехода отбросило на значительное расстояние - от 60 до 100 метров, а байк, который к тому же был без регистрационных знаков, - на 390 метров. Милицию и скорую помощь вызвали водители, ставшие очевидцами ДТП.

Экспертиза показала, что на момент трагедии мотоциклист был трезв. Как выяснилось, он и раньше любил погонять на высокой скорости.