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Убийственная скорость: в СК Беларуси рассказали подробности жуткой аварии под Кобрином

Следователи поделились результатами расследования жуткой аварии под Кобрином, где мотоциклист сбил 13-летнего пешехода. Оба погибли сразу же.

В СК также поделились видео с места ДТП.

Трагедия случилась на так называемой олимпийской трассе М1 вечером 19 июля.

Согласно материалам дела, 8-классник из Бреста шел по зебре, когда в него на бешеной скорости влетел мотоцикл Honda. 28-летний житель Березовского района ехал на двухколесном транспорте по правой полосе для разгона, опережая машины.

После столкновения тела мотоциклиста и пешехода отбросило на значительное расстояние - от 60 до 100 метров, а байк, который к тому же был без регистрационных знаков, - на 390 метров. Милицию и скорую помощь вызвали водители, ставшие очевидцами ДТП.

Экспертиза показала, что на момент трагедии мотоциклист был трезв. Как выяснилось, он и раньше любил погонять на высокой скорости.

Андрей Ясько, начальник отдела УСК по Брестской области: "По результатам расследования установлено, что мотоциклист при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу превысил скорость, проявил преступную небрежность, невнимательность и неосмотрительность к дорожной обстановке и ее изменениям, не был готов снизить скорость движения и остановиться, чтобы исключить вероятность наезда на ребенка, хотя обязан был это сделать и имел такую возможность. В связи со смертью виновника аварии следственным управлением УСК по Брестской области предварительное расследование по уголовному делу прекращено".

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