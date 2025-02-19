В Минске слушают дело об убийстве британского продюсера 26-летней давности

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В Минском городском суде начали рассматривать дело 26-летней давности - об убийстве британского продюсера.

События развернулись в сентябре 1999 года в одной из квартир Москвы на ул. Тверской. Там было найдено изрезанное тело гражданина Великобритании Кристофера Риса. Исходя из данных интернет-источников, убитому было 37 лет, около года он проработал генеральным продюсером на одном из российских развлекательных телеканалов. До этого занимался шоу-бизнесом у себя на родине.

Московские правоохранители рассматривали множество версий совершенного преступления, приоритетной называли убийство на бытовой почве: следов борьбы не было, а из квартиры ничего ценного не пропало.

Спустя десятки лет обвиняемым по делу проходит белорус, который уже отбывает наказание за то, что лишил жизни сожительницу. После оглашения обвинения фигурант признал вину частично.

В суде также озвучили показания одного из свидетелей, с которым обвиняемый находился в заключении. Некоторая информация, относящаяся к делу, носит интимный характер. Суд принял решение оглашать ее в закрытом заседании.

Больше подробностей резонансного убийства станет известно по завершении процесса.