Угрожали обыском. 30-летняя жительница Минского района перевела аферистам более 127 тыс. рублей

Жительница Минского района попалась на уловки мошенников и лишилась более 127 тыс. рублей. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Следственном комитет.

Днем 13 февраля 30-летней женщине на мобильный позвонил якобы сотрудник банка. Он сообщил об одобренном на ее имя кредите в 5 тыс. рублей. Не подававшая никаких заявок жительница Минского района была удивлена. Собеседник заверил, что речь скорее всего идет о попытке мошеннических действий.



Телефонный разговор перевели на лжесотрудников другого банка, а затем соединили с "сотрудником" Департамента финансовых расследований и лжеследователем. Последний предупредил женщину о якобы возбужденном уголовном деле и скорых обысках, на которых будут изъяты все незадекларированные деньги.

Женщина сняла все свои сбережения, открыла несколько счетов в банке и перевела туда все деньги. Мошенники сообщили, что указанные карты надо проверить на наличие "красных полосок". Для этого необходимо включить камеру и навести на карту. На протяжении всего этого времени в телефоне велась запись экрана. Благодаря такому обману интернет-аферисты завладели данными вновь открытых карт-счетов.

Аферисты также решили забрать у женщины дорогостоящий автомобиль. Под предлогом помощи сотрудникам КГБ с проверкой причастности к преступлениям "перекупа" женщину убедили продать свой автомобиль Renault за 8,5 тыс. долларов. Деньги от продажи были также переведены на недавно открытый счет.