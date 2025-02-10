Украинский беспилотник повредил жилой комплекс в Краснодаре

Беспилотник ВСУ повредил жилой комплекс "Центральный" в Краснодаре. Как заявил губернатор региона, обломки дрона упали на техническую надстройку на 19-м этаже здания.

Отмечается, что системы жизнеобеспечения дома работают в штатном режиме, жилые помещения не пострадали, пожара не было. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.