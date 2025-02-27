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Ушла в неизвестном направлении. В Минске разыскивают 12-летнюю девочку

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Фото ГУВД Мингорисполкома

Разыскивается 12-летняя минчанка Пинчук Ксения Николаевна, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома.

26 февраля она ушла из дома по ул. Алибегова и до настоящего времени на связь не выходила.

Приметы: на вид 12-14 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы каштанового цвета до плеч.

Была одета: коричневая шапка, удлиненная зимняя куртка оливкового цвета, черные джинсы, черные ботинки на шнуровке. При себе имела черный рюкзак.

Если вам известно местонахождение подростка, просьба сообщить в Московское РУВД г. Минска по телефонам: (8-033) 361-43-39, (8-029) 598-35-4, (8-017) 239-63-39. Либо по телефону 102.

розыскМинск