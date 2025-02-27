Ушла в неизвестном направлении. В Минске разыскивают 12-летнюю девочку

Фото ГУВД Мингорисполкома news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c9a5ce23-1b0f-4a9e-99cd-75206f1edd9e/conversions/a7f7cdb5-e6a3-481e-8a6c-e4a3867f1d42-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c9a5ce23-1b0f-4a9e-99cd-75206f1edd9e/conversions/a7f7cdb5-e6a3-481e-8a6c-e4a3867f1d42-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c9a5ce23-1b0f-4a9e-99cd-75206f1edd9e/conversions/a7f7cdb5-e6a3-481e-8a6c-e4a3867f1d42-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c9a5ce23-1b0f-4a9e-99cd-75206f1edd9e/conversions/a7f7cdb5-e6a3-481e-8a6c-e4a3867f1d42-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото ГУВД Мингорисполкома

Разыскивается 12-летняя минчанка Пинчук Ксения Николаевна, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома.

26 февраля она ушла из дома по ул. Алибегова и до настоящего времени на связь не выходила.

Приметы: на вид 12-14 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы каштанового цвета до плеч.

Была одета: коричневая шапка, удлиненная зимняя куртка оливкового цвета, черные джинсы, черные ботинки на шнуровке. При себе имела черный рюкзак.