В Афганистане террорист-смертник устроил взрыв перед правительственным зданием

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Террорист-смертник устроил взрыв в Кабуле перед зданием Министерства городского развития и жилищного строительства Афганистана, один человек погиб, трое ранены. Об этом сообщает ТАСС.



Как сообщил телеканалу TOLO News представитель МВД в сформированном радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) правительстве Абдул Матин Канех, террорист пытался войти в здание, но был остановлен сотрудниками службы безопасности.