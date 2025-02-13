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В Афганистане террорист-смертник устроил взрыв перед правительственным зданием

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Фото: РИА Новости

Террорист-смертник устроил взрыв в Кабуле перед зданием Министерства городского развития и жилищного строительства Афганистана, один человек погиб, трое ранены. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщил телеканалу TOLO News представитель МВД в сформированном радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) правительстве Абдул Матин Канех, террорист пытался войти в здание, но был остановлен сотрудниками службы безопасности.

Представитель Министерства городского развития и жилищного строительства Афганистана Мохаммад Камал Афган подтвердил факт взрыва, отметив что он произошел после того, как "террорист был ликвидирован охранниками у ворот". По данным представителя ведомства, в результате теракта погиб один человек, трое получили ранения.

Афганистан