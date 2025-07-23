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В Амурской области пассажирский самолет не выходит на связь
Пассажирский самолет Ан-24 пропал с радаров в Амурской области. Об этом сообщает Sputnik, ссылаясь на МЧС РФ.
Борт следовал по маршруту Хабаровск - Благовещенск - Тында. По оперативной информации, он пропал с радаров в нескольких километрах от аэропорта города Тында. По данным RT, связь с Ан-24 пропала после того, как борт при заходе на посадку ушел на второй круг. При этом сигналов о проблеме в воздухе борт не подавал.
"Для проведения поисков к месту направлены спасатели МЧС России", - сообщили в российском спасательном ведомстве.
Отмечается, что поиски затрудняет сложная местность, основные работы спасатели ведут с воздуха.
В свою очередь губернатор Амурской области Василий Орлов написал в своем Telegram-канале, что, по предварительной информации, на борту находятся 43 пассажира, включая 5 детей, и 6 членов экипажа.