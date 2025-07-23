В Амурской области пассажирский самолет не выходит на связь

Борт следовал по маршруту Хабаровск - Благовещенск - Тында. По оперативной информации, он пропал с радаров в нескольких километрах от аэропорта города Тында. По данным RT, связь с Ан-24 пропала после того, как борт при заходе на посадку ушел на второй круг. При этом сигналов о проблеме в воздухе борт не подавал.