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В Аргентине жертвами наводнения стали 16 человек - объявлен трехдневный траур

В Аргентине объявлен трехдневный траур по погибшим в результате наводнения на юге провинции Буэнос-Айрес.

Жертвами стихии стали 16 человек. Сейчас продолжается поиск двух детей, которые пропали во время сильных дождей.

Наводнение в портовом городе Баия-Бланка и его пригородах произошло 7 марта. За несколько часов там выпало порядка 300 мм осадков - это исторический максимум для города. Эвакуировать пришлось порядка тысячи человек.

наводнениеАргентина