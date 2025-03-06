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В Аргентине жертвами наводнения стали 16 человек - объявлен трехдневный траур
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navodnenie-envato2025-03-10T05:50:20.000000Z00
В Аргентине объявлен трехдневный траур по погибшим в результате наводнения на юге провинции Буэнос-Айрес.
Жертвами стихии стали 16 человек. Сейчас продолжается поиск двух детей, которые пропали во время сильных дождей.
Наводнение в портовом городе Баия-Бланка и его пригородах произошло 7 марта. За несколько часов там выпало порядка 300 мм осадков - это исторический максимум для города. Эвакуировать пришлось порядка тысячи человек.