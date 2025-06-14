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В Архангельске из-за взрыва газа в многоквартирном доме погибли 2 человека
Автор:Редакция news.by
Два человека погибли при возгорании и взрыве газа в многоквартирном жилом доме в Архангельске, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Архангельской области.
"Пожар ликвидирован в 11:30 мск. К сожалению, при разборе конструкций обнаружены двое погибших", - говорится в сообщении.
В деревянном многоквартирном доме на улице 100-й Дивизии, по предварительной информации, произошло возгорание в квартире на втором этаже, после чего последовал взрыв бытового газа и обрушение кровли дома. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.