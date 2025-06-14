В Архангельске из-за взрыва газа в многоквартирном доме погибли 2 человека

Фото: Официальный Telegram-канал ГУ МЧС России по Архангельской области news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52553df8-043c-4092-a09c-eed92c1247f1/conversions/c9729035-53e8-4f17-9c2f-6217acdf6d0d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52553df8-043c-4092-a09c-eed92c1247f1/conversions/c9729035-53e8-4f17-9c2f-6217acdf6d0d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52553df8-043c-4092-a09c-eed92c1247f1/conversions/c9729035-53e8-4f17-9c2f-6217acdf6d0d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52553df8-043c-4092-a09c-eed92c1247f1/conversions/c9729035-53e8-4f17-9c2f-6217acdf6d0d-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: Официальный Telegram-канал ГУ МЧС России по Архангельской области

Два человека погибли при возгорании и взрыве газа в многоквартирном жилом доме в Архангельске, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Архангельской области.

"Пожар ликвидирован в 11:30 мск. К сожалению, при разборе конструкций обнаружены двое погибших", - говорится в сообщении.