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В Архангельске из-за взрыва газа в многоквартирном доме погибли 2 человека

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Фото: Официальный Telegram-канал ГУ МЧС России по Архангельской области

Два человека погибли при возгорании и взрыве газа в многоквартирном жилом доме в Архангельске, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Архангельской области.

"Пожар ликвидирован в 11:30 мск. К сожалению, при разборе конструкций обнаружены двое погибших", - говорится в сообщении.

В деревянном многоквартирном доме на улице 100-й Дивизии, по предварительной информации, произошло возгорание в квартире на втором этаже, после чего последовал взрыв бытового газа и обрушение кровли дома. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.

Архангельсквзрыв газаУголовное дело