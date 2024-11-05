Бывший работник детского сада - 47-летний Эшли Пол Гриффит - приговорен к пожизненному заключению за сексуальные преступления над почти 70 девочками, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ВВС.

Жертвами насильника были в основном девочки в возрасте от 1 до 7 лет. Мужчина признался в 307 преступлениях, в том числе в 28 изнасилованиях, совершенных в детских садах в австралийском штате Квинсленд и за рубежом в период с 2003 по 2022 год. Он также признал вину почти по 200 пунктам обвинения, связанным с непристойным обращением с детьми и несколькими связанными с изготовлением и распространением материалов, содержащих эксплуатацию детей.

По информации BBC, следователи обнаружили тысячи фотографий и видеозаписей его издевательств, которые он снял на видео и выложил в даркнет. Также в дополнение к этому делу Гриффит отдельно обвиняется в жестоком обращении с более чем двумя десятками детей в австралийском штате Новый Южный Уэльс и в Италии.

Сегодня, 29 ноября, в окружном суде Брисбена судья Смит заявил, что Гриффит, у которого было установлено "педофилическое расстройство", имеет высокий риск повторного совершения преступления, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком не менее 27 лет без права на условно-досрочное освобождение.

Гриффит был впервые арестован в августе 2022 года австралийской федеральной полицией, а год спустя ему было предъявлено обвинение в более чем 1,6 тыс. преступлений сексуального характера в отношении детей. Большинство из них в конечном итоге было прекращено.