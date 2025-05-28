В Байкальске подросток зарезал четверых друзей и затем поджег дом

По данным следствия, в частном доме в СНТ "Горный Байкал" в Слюдянском районе находилась группа молодых людей в возрасте от 13 до 16 лет, самому нападавшему - 17 лет. Они отмечали день рождения одного из товарищей, распивая спиртные напитки. В какой-то момент 17-летний подросток напал на присутствующих с ножом. В результате четверо подростков скончались на месте и еще четверо были госпитализированы с различными травмами. Предполагаемый подозреваемый после нападения поджег дом и в результате возникшего пожара погиб. В правоохранительных органах также добавили, что родители напавшего являются собственниками дачи, где все это произошло.