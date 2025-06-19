В Беларуси пресечена деятельность 5 мошеннических кол-центров

С помощью психологического давления убеждали в необходимости покупки якобы целебного препарата. В Беларуси накрыли сеть кол-центров, которые продавали пищевые добавки под видом лекарств.

Свою преступную деятельность они вели с 2021 года. Установлено 170 тыс. фактов реализации продукции. МВД, Следственный комитет и Минздрав рассказали подробности дела.

Среди клиентов "продавцов здоровья" были пенсионеры, инвалиды и люди с хроническими болезнями. Консультанты убеждали их отказаться от настоящих медпрепаратов в пользу их целебных горно-алтайских трав. Пищевую добавку, в основе которой был крахмал, производили в Алтайском крае. Во главе незаконного бизнеса стоял гражданин России, ранее судимый на родине за наркопреступления. Его правой рукой был белорус, который уже имел проблемы с законом из-за мошенничества, подделки документов и дачи взятки.

Екатерина Федоренко, завотделом НИИ гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии:

"Этот случай является беспрецедентным, поскольку такие "замечательные" свойства для пищевого продукта с таким широким спектром показаний и удивительными свойствами помогает от всего. Такое вообще редко встретишь. В этих добавках содержались фармакологически активные субстанции, это недопустимо. Если пищевой продукт содержит незаявленные вещества, это создает дополнительные риски для здоровья".

Максим Дегтерев, начальник отдела Следственного управления УСК по г. Минску:

"По имеющимся материалам уголовного дела преступная деятельность указанной группы осуществлялась на территории Республики Беларусь. Однако имеется свидетельство того, что указанная группа выходила на международный уровень и планировала выходить на рынок Российской Федерации и Республики Казахстан".