В Беларуси раскрыта преступная схема в структуре КБО

Давал указания руководителям районных КБО увеличивать объемы с помощью фиктивных данных. Сотрудники Департамента финансовых расследований раскрыли преступную схему в работе комбинатов бытового обслуживания населения. Установлено, что гендиректор предприятия по Минской области руководил всей аферой.



По его распоряжениям, работники КБО оформляли индивидуальные заказы на пошив постельного белья, хотя фактически товары просто продавались в розницу. Тем самым комбинаты увеличивали выручку от услуг, выполняли показатели по темпам роста и имели право на бюджетное финансирование.



Так, например, в Солигорске в преступную схему руководитель привлек 12 швей, которым дал указание выписывать фиктивные квитанции.