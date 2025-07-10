В Беларуси выявили масштабную преступную схему закупки медпрепаратов

На протяжении нескольких лет женщина с подельниками обеспечивала иностранной компании возможность поставки в Беларусь различных препаратов на миллионы рублей.

"За лоббирование интересов бизнесменов полагалась благодарность: дорогие подарки, семейные туры за границу, посещение увеселительных заведений. Во время очередной конфиденциальной встречи подозреваемая получила от коммерсанта свыше 7 тыс. долларов, после чего была задержана оперативниками ГУБОПиК. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело за получение взятки в крупном размере. Фигурантка водворена в СИЗО, дает признательные показания".