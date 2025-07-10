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В Беларуси выявили масштабную преступную схему закупки медпрепаратов
Правоохранители выявили преступную схему закупки медпрепаратов. Среди подозреваемых - представитель Минздрава.
На протяжении нескольких лет женщина с подельниками обеспечивала иностранной компании возможность поставки в Беларусь различных препаратов на миллионы рублей.
Владимир Горегляд, представитель ГУБОПиК МВД Беларуси:
"За лоббирование интересов бизнесменов полагалась благодарность: дорогие подарки, семейные туры за границу, посещение увеселительных заведений. Во время очередной конфиденциальной встречи подозреваемая получила от коммерсанта свыше 7 тыс. долларов, после чего была задержана оперативниками ГУБОПиК. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело за получение взятки в крупном размере. Фигурантка водворена в СИЗО, дает признательные показания".