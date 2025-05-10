В Беларуси за сутки потушено семь лесных пожаров

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В Беларуси за сутки ликвидированы семь лесных пожаров. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.

По оперативным данным, за минувшие сутки в стране ликвидированы семь лесных пожаров на общей площади 0,6 га и 24 пожара травы и кустарников на общей площади 1,06 га. Как уточнили в ведомстве, в Брестской области произошло четыре пожара, в Гомельской - один и в Могилевской - два.