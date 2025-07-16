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В Бельгии пожар уничтожил сцену музыкального фестиваля Tomorrowland

В Бельгии дотла сгорела сцена крупнейшего международного музыкального фестиваля Tomorrowland. Многие приняли пожар за произведение нейронных сетей.

Сцена вместе с декорациями выгорела практически полностью. Теперь под вопросом само проведение фестиваля. Мероприятие обычно собирает не менее 100 тысяч слушателей, поскольку фестиваль считается одним из главных событий в мире электронной музыки.

Бельгияпожар