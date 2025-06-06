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В Белгородской области из-за подрыва с рельсов сошел тепловоз
В Белгородской области с рельсов сошел тепловоз, вероятно, из-за подрыва железной дороги. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале, пишет РИА Новости.
"В Прохоровском районе произошел сход резервного тепловоза. По предварительной информации, в результате заложенного под рельсы взрывного устройства. Пострадавших нет", - написал глава региона.
По его словам, движение поездов задержалось на 2,5 часа, но сейчас они следуют в соответствии с графиком.
Гладков уточнил, что часть железнодорожного полотна оказалась повреждена. Ремонтная бригада приступила к восстановлению поврежденного участка пути.
Фото БЕЛТА