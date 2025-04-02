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В Бишкеке с аттракциона выпала девушка

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Скриншот видео

Страшный сон любителей аттракционов воплотился в реальность в Кыргызстане.

В Бишкеке во время экстремальных покатушек из качелей выпала девушка. В результате падения пострадавшая получила сотрясение мозга и открытую черепно-мозговую травму.

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