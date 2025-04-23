3.66 BYN
3.04 BYN
3.45 BYN
В Бресте в результате ДТП погибла молодая девушка без водительского удостоверения
В Бресте в результате ДТП погибла молодая девушка без водительского удостоверенияnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9d1db48a-c17a-4eb3-8921-548e04b5426f/conversions/f857f074-8b10-473e-ae14-3db3f29f4e0c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9d1db48a-c17a-4eb3-8921-548e04b5426f/conversions/f857f074-8b10-473e-ae14-3db3f29f4e0c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9d1db48a-c17a-4eb3-8921-548e04b5426f/conversions/f857f074-8b10-473e-ae14-3db3f29f4e0c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9d1db48a-c17a-4eb3-8921-548e04b5426f/conversions/f857f074-8b10-473e-ae14-3db3f29f4e0c-xl-___webp_1920.webp 1920w
В Бресте в результате ДТП погибла молодая девушка. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление ГАИ УВД Брестского облисполкома.
Авария случилась 4 мая около 22:00. За руль автомобиля УАЗ села 20-летняя брестчанка, при этом водительского удостоверения у девушки не было. По предварительной информации, напротив одного из домов на улице Октябрьской Революции она не справилась с управлением и въехала в припаркованный вдоль проезжей части автомобиль Audi. После этого УАЗ опрокинулся на придорожное дерево. В результате ДТП водитель погибла на месте происшествия, 20-летнего пассажира госпитализировали.
Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия. Следователи дадут правовую оценку случившегося.