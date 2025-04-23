В Бресте в результате ДТП погибла молодая девушка без водительского удостоверения

Авария случилась 4 мая около 22:00. За руль автомобиля УАЗ села 20-летняя брестчанка, при этом водительского удостоверения у девушки не было. По предварительной информации, напротив одного из домов на улице Октябрьской Революции она не справилась с управлением и въехала в припаркованный вдоль проезжей части автомобиль Audi. После этого УАЗ опрокинулся на придорожное дерево. В результате ДТП водитель погибла на месте происшествия, 20-летнего пассажира госпитализировали.