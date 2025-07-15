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В Брестской области автобус столкнулся с микроавтобусом
В Брестской области произошло ДТП с участием автобуса, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МВД.
"Сегодня около 18:30 в Березовском районе на 124-м км автодороги М1/Е30 Брест - Минск - граница РФ, по предварительной информации, 56-летний водитель автобуса ПАЗ при развороте с полосы разгона не убедился в безопасности и совершил столкновение с попутным микроавтобусом Ford подуправлением 40-летнего водителя. Три человека госпитализированы. Также в учреждение здравоохранения для оценки состояния здоровья доставлены пассажиры автобуса", - рассказали в пресс-службе.
По указанию министра внутренних дел Ивана Кубракова для разбирательства на место ДТП выбыло руководство ГАИ МВД и УВД Брестского облисполкома.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, медики, следственно-оперативная группа.