В Брестской области автобус столкнулся с микроавтобусом

"Сегодня около 18:30 в Березовском районе на 124-м км автодороги М1/Е30 Брест - Минск - граница РФ, по предварительной информации, 56-летний водитель автобуса ПАЗ при развороте с полосы разгона не убедился в безопасности и совершил столкновение с попутным микроавтобусом Ford подуправлением 40-летнего водителя. Три человека госпитализированы. Также в учреждение здравоохранения для оценки состояния здоровья доставлены пассажиры автобуса", - рассказали в пресс-службе.