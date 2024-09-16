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В Челябинске школьник с молотком напал на одноклассников и учителя

Стали известны подробности нападения в одном из учебных заведений Челябинска.

По меньшей мере 4 человека пострадали в результате бойни в коррекционной школе № 68. Школьник с молотком напал на одноклассников. Одна из учениц в больнице в тяжелейшем состоянии. 13-летний Рома пронес инструмент для расправы в школу и принялся избивать сверстников.

Досталось также учительнице, которая пыталась остановить нападавшего. Сообщается, что на входе в школу были рамки-металлодетекторы, но они не сработали на молоток. Тревожную кнопку также никто не нажал.

СК России по Челябинской области возбудил уголовные дела в отношении подростка за организацию убийства и в отношении руководства школы - за служебную халатность.

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