В Челябинске школьник с молотком напал на одноклассников и учителя

Стали известны подробности нападения в одном из учебных заведений Челябинска.



По меньшей мере 4 человека пострадали в результате бойни в коррекционной школе № 68. Школьник с молотком напал на одноклассников. Одна из учениц в больнице в тяжелейшем состоянии. 13-летний Рома пронес инструмент для расправы в школу и принялся избивать сверстников.



Досталось также учительнице, которая пыталась остановить нападавшего. Сообщается, что на входе в школу были рамки-металлодетекторы, но они не сработали на молоток. Тревожную кнопку также никто не нажал.